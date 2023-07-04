Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 138,00 313,00 302,97 HTS Patates Kg 30,00 30,00 30,00 HTS Kuru soğan Kg 13,00 25,00 13,50 HTS Lor peynir Kg 25,00 69,80 32,71 HTS Civil peynir Kg 18,50 90,09 56,17 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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