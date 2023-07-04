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GÜNCELLEME - Erzurum'da kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

AA

GÜNCELLEME - Erzurum'da kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.

Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.

Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine devrilen çocuk, aldığı darbelerle yere yığıldı.

Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı ve polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Alaettin A'nın forklifte yüklü laminantları iş yerine doğru getirdiği ve oğlunun ise onu yönlendirdiği, baba Alaettin A'nın forkliftle dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada parke yüklü paletin dengesini kaybederek yere doğru düştüğü esnada Ahmet Doğukan A'nın parkeleri tutmak için hamle yaptığı kameraya yansıdı.

Parkelerin tamamının çocuğun üzerine devrildiği görüntüde, çevredekilerin de koşarak iş yerine gelerek Ahmet Doğukan A'yı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı yer aldı.

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