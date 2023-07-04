Telefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp helallik istedi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden hizmet alan bir vatandaş, şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu.

Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana "Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin" yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş, hastane yetkililerinden helallik istedi.

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaştan vefalı hareket. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor."

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