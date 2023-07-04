Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı devam ediyor

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci antrenmanında kuvvet depoladı.

Takım, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.

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