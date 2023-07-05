Erzurum'da koruyucu aileler kahvaltıda buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da koruyucu ve evlat edinen aileler ile çocukları, düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Öğretmenevinde düzenledikleri programda, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Korucu ailenin öneminden bahseden İlbaş, "Çocuklarımızın ve sizlerin mutluluğu bizler için çok önemli. Bu kıymetli hizmete destek olduğunuz için Bakanlık olarak sizlere minnettarız." dedi.

Yapılan etkinlikte 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için yüz boyama ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

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