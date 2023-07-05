Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde fidanlar toprakla buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde 86 hektar alanda 43 bin sarıçam ve huş fidanı toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Konaklı'da Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 2 yıl önce başlatılan "Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırma Uygulama Projesi" kapsamında, 86 hektar alanda fidan dikiliyor.

Kayak merkezinde 2022 yılı sonbahar dönemi yapılan tamamlama dikimleriyle şimdiye kadar 43 bin sarıçam ve huş fidanı toprakla buluştu.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayatay, "Fidan ve ağaçlandırma çalışmamız kayak yapmaya gelen vatandaşlar için görsellik sağlayacak. Çok güzel ve önemli ağaçlandırma çalışması oldu. Binlerce sarıçam ve huş fidanı toprakla buluştu, hayırlı olsun. Bölgemize hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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