Erzurum Ticaret Borsası

10200, 10400, 10600, 10800 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Patates Kg 5,00 6,00 5,65 HTS Kuru Soğan Kg 12,00 12,00 12,00 HTS İnek Sütü Kg 9,00 10,25 9,70 HTS Civil Peynir Kg 87,13 87,13 87,13 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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