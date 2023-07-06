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        Samsunspor kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor

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        Giriş: 06.07.2023 - 14:46
        Samsunspor kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor

        ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki günün ilk antrenmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

        Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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