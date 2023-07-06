Samsunspor kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki günün ilk antrenmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.