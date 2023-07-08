Yılport Samsunspor'un yeni transferi Lubomir Satka, takımda kalıcı olmayı hedefliyor:

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek Yılport Samsunspor'un yeni transferi Lubomir Satka, takımda kalıcı olup sürekli ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

Polonya 1. Lig takımı Lech Poznan'dan transfer edilen 27 yaşındaki tecrübeli Slovak stoper, yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan takımıyla çalışmaya başladı.

İngiltere, Slovakya ile Polonya'da forma giyen ve Slovakya Milli Takım oyuncusu, Türkiye'de ilk kez forma giyecek.

Transfer ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Lubomir Satka, Samsunspor ile ilk temasın milli takımda oynarken olduğunu söyledi.

Samsunspor formasıyla hedeflerinden bahseden Satka, "Takımda kalıcı olmak, özellikle ilk 11'de her zaman yer almak adına savaşmam gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorum ve bunu yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunu yaparken de tabii ki de takıma destek ve yardımcı olmam gerekiyor. Bu sebepten dolayı yapmam gereken ve hedefim takımda kalıcı olmak, her zaman 11'de olmak." dedi.

- Samsunspor'a transfer süreci

Satka, Samsunspor'a transferi öncesi daha öncede Türkiye'de forma giyen milli takımdaki arkadaşlarıyla görüştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsunspor'u kabul etmeden önce onlarla konuşmuştum. Bana söyledikleri çok güzel şeyler oldu. İnanılmaz taraftarlar önünde futbol oynayacağımı söylediler. Çok güzel bir taraftar ambiyansının dışında stadyumların ve olanakların çok büyük ve çok güzel olduğunu söylemişlerdi. Bu sebepten dolayı ülke futbolu hakkında söyleyeceğim şey çok güzel taraftar ambiyansının olmasının yanında çok güzel stadyum ve olanaklarının olması."

Samsunspor ile temaslarına değinen Satka, "Menajerimi herhangi bir teklif gelmesi durumunda haber vermesini söyledim. O zaman da Samsunspor'un benimle ilgilendiğini söyledi. Transfer süreci böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Birçok takımdan teklif aldığını belirten Satka, "Samsunspor'u tercih etmemdeki ana sebep, bana çok net bir şekilde gelerek plan ve projelerini anlattılar. Bu da beni ikna etmede çok önemli bir etken oldu. Tabii gelmeden önce takımı biraz araştırdım. Çok tutkulu ve büyük bir taraftarı olduğunu fark ettim ve bu sebepten dolayı böyle büyük bir kulübe gelmiş olmak adına karar vermek tabii ki zor olmadı. Burada öncelikle çok güzel bir ambiyans var. Beni çok güzel karşıladılar. Tabii takımda çok fazla Türk oyuncu var. Bu sebepten dolayı belki biraz Türkçe öğrenmem gerekecek ama en azından basit kelimeleri öğrenmem lazım. İki gündür buradayım. Yavaş yavaş takıma adapte olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.