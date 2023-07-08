Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:33
        Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.

        Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        (ÖZEL) Okan Kocuk: Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek şanssızlık
        (ÖZEL) Okan Kocuk: Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek şanssızlık
        Yoldaki tabelaları fark etmeyen sürücüleri uyaran sistem
        Yoldaki tabelaları fark etmeyen sürücüleri uyaran sistem
        (ÖZEL) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu sezon teknik direktörlerin yılı olacak
        (ÖZEL) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu sezon teknik direktörlerin yılı olacak
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi
        Oltu'da sağanak yağmur, ekili arazi ve seralara zarar verdi
        Oltu'da sağanak yağmur, ekili arazi ve seralara zarar verdi
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk öldü
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk öldü