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        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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        Giriş: 08.07.2023 - 17:24
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Mavi-yeşilli ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

        Futbolcular, sabahki antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas oyunu ve iki aşamalı daraltılmış sahada çift kale maç yaptı.

        Karadeniz ekibi, akşam ise kaldıkları otelde fitness çalışması yaparak günü tamamladı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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