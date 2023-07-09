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        Erzurum'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 16:07
        Erzurum'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kavşağından, havalimanı yoluna seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 GB 735 plakalı otomobil, sağanağın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaçlara çarpıp şarampole savruldu.

        Kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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