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        Erzurum'da yıkılması uygun görülen Mareşal Çakmak Hastanesi'nde sağlık hizmeti durduruldu

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        Giriş: 10.07.2023 - 22:11
        Erzurum'da yıkılması uygun görülen Mareşal Çakmak Hastanesi'nde sağlık hizmeti durduruldu

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da deprem analiz raporunda yıkılması uygun görülen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetinin durdurulduğu, tüm birimlerin Şehir Hastanesine taşınacağı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mareşal Çakmak Devlet H﻿astanesi için yaptırılan ve halihazırda ellerinde bulunan Deprem Analiz Raporuna göre, hastanenin beton malzeme kalitesinin ortalama 3-5 ​​​​​​​Megapaskal (MPa) gibi çok düşük düzeyde olduğunu, bazı kolonlarda ise malzeme dayanım durumunun 0.9 MPa'ya kadar düştüğünü ifade etti.

        Bedir, şunları kaydetti:

        "Bu haliyle söz konusu binaya güçlendirme yapmanın mümkün olmadığı, yıkılmasının uygun olacağı rapor edilmiştir. Bu rapor doğrultusunda insanlarımızı riske atmamak için 10.07.2023 tarihli Bakanlık oluru ile Mareşal Çakmak Devlet Hastanemizde sağlık hizmeti sunumu durdurulmuştur. Bugün itibariyle hastanemizin tüm birimleriyle Şehir Hastanemize taşınmasına başlanmıştır.

        Bu süreçte önceden alınmış randevuların, hangi bölümden alındıysa Şehir Hastanemizde de aynı bölümlerde muayene ve her türlü işlemleri devam edecektir."

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