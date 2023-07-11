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        Alanyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor

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        Giriş: 11.07.2023 - 16:36
        Alanyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor

        ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, kuvvet, taktik ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

        Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

        Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

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