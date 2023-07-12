Erzurum'da engelli bireyler için "akıllı baston" üretildi

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilim Erzurum atölyesinde görme engelli vatandaşların kullanımı için akıllı baston üretildi.

Atölyede, Akıllı Beyaz Baston Projesi kapsamında mühendis ve yazılımcılar tarafından tasarlanan çalışmada başarı sağlandı.

Mühendislerin, yerli dene yap kartlarıyla geliştirdiği projeyle hayata geçirilen akıllı baston, görme engellerin gündelik hayatlarında önlerine çıkan engelleri sesli ve titreşimle aşabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan akıllı bastonların görme engellilere ücretsiz verileceğini söyledi.

Amaçlarının engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Teknoloji yatırımımız kapsamında, Bilim Erzurum atölyesindeki mühendis ve yazılımcılarımız, Aile ve Engelli Hizmetleri birimimizle ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Teknik altyapısı tamamlanan projemizle birlikte seri üretime başlayacağız. Böylelikle şehrimiz ve ülkemizdeki engelli kardeşlerimizi akıllı bastonlarla tanıştıracağız ve kardeşlerimizin günlük hayattaki yaşamalarını daha da kolaylaştıracağız. Bu arada akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlarımız önlerine çıkan engelleri artık sesli ve titreşimli uyarı sistemi ile fark edecek."