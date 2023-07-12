Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'a gelen uluslararası bilim insanları kentteki biyoçeşitlilik araştırmalarına katılıyor

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:28
        Erzurum'a gelen uluslararası bilim insanları kentteki biyoçeşitlilik araştırmalarına katılıyor

        ERZURUM (AA) - ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesindeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde araştırma yapıyor.

        "TÜBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" ile Atatürk Üniversitesince desteklenen "Biyoçeşitlilik, Taksonomi, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar" başlıklı proje çalışmaları, kente gelen 5 bilim insanının da katılımıyla devam ediyor.

        ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelen bilim insanları, 45 gün sürecek çalışma kapsamında, proje yürütücüsü Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile birlikte biyoçeşitlilik üzerine doğa incelemeleri ve taksonomik araştırmalara katılıyor.

        Bilim insanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

        Görüşmede, Kars'ın Kağızman ilçesi Aras Vadisi'nde Atraphaxis bitkisinde iki yeni tür keşfedildiği, bu türlerin birisine Atatürk Üniversitesi ve Prof. Dr. Gültekin'in katkılarına atfen "Larinus Atauni Gültekin" isminin verildiği kaydedildi.

        Rektör Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı bilim insanlarına teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı
        Hukuk mücadelesiyle oğulları 3 yıl sonra şehit sayıldı
        Hukuk mücadelesiyle oğulları 3 yıl sonra şehit sayıldı
        Düğün dönüşü kazada ölen davulcu ve zurnacı baba- oğul yan yana defnedildi
        Düğün dönüşü kazada ölen davulcu ve zurnacı baba- oğul yan yana defnedildi
        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı
        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı