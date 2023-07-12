Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.
Mavi-yeşilliler, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde tek antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, ısınma ile yer hareketlerinin ardından savunma ve hücum çalışmalarıyla günü tamamladı.
Çaykur Rizespor, yarın saat 15.15'te Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak.