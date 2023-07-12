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        Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sürüyor

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        Giriş: 12.07.2023 - 20:22
        Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sürüyor

        ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

        Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle idmana başlayan ekip, daha sonra pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.

        Karadeniz ekibi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yarın saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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