Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde çift antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma, 10'a 10 oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.