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        Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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        Giriş: 12.07.2023 - 20:26
        Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde çift antrenman yaptı.

        Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma, 10'a 10 oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

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