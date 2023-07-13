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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:05
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerce düzensiz göçmenlerin sınır illerden alınarak Erzurum'a getirilip buradan batı illerine sevk edildiği bilgisi üzerine "Projeli çalışma" operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında farklı tarihlerde 63 düzensiz göçmen yakalandı, 3 araca el konuldu.

        Kaçak göçmenlerin batıya sevkini düzenleyen 17 şüpheliye göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

        Göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettikleri iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda ise B.A, R.A, C.A, S.A, F.H. ve N.M. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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