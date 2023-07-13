Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Balıbek, Erzurum Valiliğini ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Korgeneral Balıbek, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Makamında Memiş ile bir süre görüşen Balıbek'e, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti.

Vali Memiş, nazik ziyaretlerinden dolayı Balıbek'e teşekkür etti.

Korgeneral Balıbek, Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Memiş'e teşekkürlerini iletti.