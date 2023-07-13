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        Futbol: Hazırlık maçı

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        Giriş: 13.07.2023 - 18:06
        Futbol: Hazırlık maçı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Corendon Alanyaspor, 6. dakika Jure Balkovec, 29. dakikada Richard Candido Coelho ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

        Karşılaşmanın 58. dakikasında Çaykur Rizespor, Enrika Papa'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Corendon Alanyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

        Turuncu-yeşilli takım, ikinci hazırlık maçını 18 Temmuz Salı günü Konyaspor ile yapacak.

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