Erzurum'da Cumhuriyet dönemi darbelerinin evreleri ve sonuçları konferansı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Cumhuriyet döneminde yaşanan darbelerin tarihsel evreleri ve sonuçlarını anlatan konferansı verildi.

Üniversitenin akademisyenlerinden Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu'nun, kampüsteki Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlediği programa İl Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından hazırlanan 15 Temmuz kısa filmi seyredildi.

Osmanlı döneminden bu yana yaşanan savaş, darbe ve ayaklanmalardan örnekler veren Polatoğlu, "Konumuz darbeler süreci ve 15 Temmuz olduğundan dolayı bunun tarihsel evrelerinin arka planında emperyalist devletlerin geçmişten bugüne kadar devam eden hedeflerinin olduğunu belirterek buradaki söylemleri onunla bağdaştırabiliriz." dedi.

1990'lı yıllardaki hükümetlere dikkat çeken Polatoğlu, şunları söyledi:

"Bu yıllarda çok sayıda hükümet kurulmuştur. 1989 Yıldırım Akbulut, hükümetinden ele alırsak 2002 Bülent Ecevit hükümetinin sonuna kadar yaklaşık 11 hükümetin iş başında olduğunu görüyoruz. Yani bunun ortalamaya denk getirdiğimiz zaman yılda 1 hükümete denk düşüyor. Bu da gerçekten bir demokrasi oluşum içerisinde, kaos ortamını da beraberinde getirmektedir. Bu 11 hükümet kurulup dağıldıktan sonra 2000 yılına milenyum çağına giriş yapıyoruz. Tabii bu çağ ülkeyi derinden etkileyecektir."

AK Parti'nin 2002 yılından seçimi kazandıktan sonra ülke yönetimi sırasında gerçekleşen saldırılardan örnekler veren Polatoğlu şunları kaydetti:

"2002 yılından sonra yaşanan süreci 15 Temmuz 2016 yılına getirecek olursak, 2003 yılından itibaren ülkede gerçekten büyük iç karışlıkların yaşandığını görmekteyiz. Bunlar arasında en önemlileri 2003 yılında İstanbul'da yaşanan bombalı saldırı daha sonra 2007 yılında e-muhtıra yayınlanmıştır. Ardından 22 Mayıs 2007 Ankara Anafartalar Caddesi'nde yapılan saldırı var. Bir de 11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı saldırısı ve ondan sonra da Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olan Ankara Garı var."

Hazırladığı slaytla 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan olayları hatırlatan Polatoğlu, diğer darbelerle kıyaslanma yaparken şöyle konuştu:

"Burada en önemli hususun 15 Temmuz darbe girişiminde halkın bizzat sahada olması darbe teşebbüsünde bulunan gruplara karşı direniş göstermesi ve bu direnişler sonrasında bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Ama diğer darbelerde o girişimde kalamamış direk darbe olmuş. Askeri unsurların başarılı olduğunu görmekteyiz. Bu da halkın demokrasi anlayışını benimsediğini ve bir bütün olduğu vakit her türlü zorluğun üstesinden gelebildiğini bizlere gösterebilmektedir."

Tüm şehit ve gazilere rahmet dileyen Polatoğlu'na, ETÜ Rektörü Çakmak, teşekkür belgesi verdi.