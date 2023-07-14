Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:46
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da, düzensiz göçmenlerin sınırdaki illerden alınarak batı illerine gönderilmesini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler B.A, R.A, C.A, S.A, F.H. ve N.M. sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        Kentte, düzensiz göçmenlerin sınırdaki illerden alınıp Erzurum'a getirilerek buradan batı illerine sevk edildiği bilgisi üzerine düzenlenen planlı ve eş zamanlı operasyon kapsamında 63 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 araca el konulmuştu.

        Operasyonda, düzensiz göçmenleri batıya sevk eden 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, insan kaçakçılığını organize eden 6 kişi de gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konyaspor hazırlık maçında Samsunspor´u 3-2 mağlup etti
        Konyaspor hazırlık maçında Samsunspor´u 3-2 mağlup etti
        Alanyaspor hazırlık maçında Rizespor'u 3-1 mağlup etti
        Alanyaspor hazırlık maçında Rizespor'u 3-1 mağlup etti
        Erzurum'daki kazada ölen doktor Sena, son yolculuğuna uğurlandı
        Erzurum'daki kazada ölen doktor Sena, son yolculuğuna uğurlandı
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı