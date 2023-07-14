Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Kuruluş aşamasının ardından kadrosu için seçmelerin yapıldığı Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimleriyle henüz yeni kurulan milli takım, aralarında farklı görme dereceleri olan sporcularla Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde seçme kampı yaptı.

Kampta başarılı olan futbolculardan oluşturulacak ay-yıldızlı ekip, yapacağı düzenli çalışmalarla Avrupa Şampiyonası'na katılıp Türkiye'ye bu alanda ilk kez şampiyonluk getirmeyi hedefliyor.

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Can Kasapgil, AA muhabirine, federasyon başkanı Ayhan Yıldırım'ın girişimleriyle takımı kurduklarını şimdi de sporcu belirlemek için kamp düzenlediklerini söyledi.

Sporcuların, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldiğini ve farklı görme derecelerine sahip olduğunu belirten Kasapgil, dünyada görme engelli kadın futbolunda farklı görme derecelerinden kişilerin oynayabildiğini, kendilerinin de tüm görme gruplarına yer verdiklerini anlattı.

- "Görme engelliler kadın futbolu henüz kurulma aşamasında"

Futbolcuların temel becerilerine dikkat ettiklerini vurgulayan Kasapgil, "Bu becerileri ölçtükten sonra teknik ekibimizle yapacağımız değerlendirmeler ve maç içindeki performansları sonucunda kararı verip görme engelliler kadın futbol takımımızı oluşturmuş olacağız. B1 ışık algısı olan, B2 ve B3 ise az görenler kategorisinde. Bu sadece B1 oyunu ama dünyada da görme engelliler kadın futbolu henüz kurulma aşamasında olduğu için tüm sporculara yer verildi. Oyun kuralı gereği herkesi B1 durumuna eşitliyoruz. Gözün üzerine bant takılıyor ve böylece sporcunun görme ya da ışık algısı varsa ortadan kalkıyor ve herkesi eşit hale getiriyor." diye konuştu.

Sporcuların oyun yöntemine ilişkin bilgi veren Kasapgil, şöyle devam etti:

"Topun içinde zil var, hareket ettiğinde bu zili duyarak topun konumunu anlayabiliyor ve o konuma yöneliyorlar. Sahanın her alanında yönlendiriciler bulunuyor ve bunlar aslında bir nevi sporcunun gözü oluyor. Sporcularımız bu şekilde topu buluyorlar ve sonrasında gol atmaya çalışıyorlar. Bu branş dünyada kurulma aşamasında olduğu için geçen yıl Avrupa Şampiyonası yapıldı ve iki ülke katıldı. Bu aslında görme engelliler kadın futbolunun lokomotifi, başlangıcı oldu diyebiliriz."

- "Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık"

Seçmelerin tamamlanmasıyla uluslararası organizasyonlara katılacaklarını anlatan Kasapgil, şunları kaydetti:

"Bu sene 8 ülkenin katılacağı Dünya Şampiyonası olacak. Biz kuruluşumuzu henüz tamamlayamadığımız için önümüzdeki yıla hedef koyduk. Bu sene yine bir kampımız olacak ve seçtiğimiz sporcularla hazırlık süreci devam ettireceğiz. 2024 yılı takvimi belli olduğunda kamplarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl IPSA tarafından düzenlenecek olan Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası var, buna katılmayı amaçlıyoruz. Ülkemizi burada temsil edeceğiz. Henüz yolun başındayız ama şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Çünkü takımımız gerçekten büyük potansiyel taşıyor. İnşallah Avrupa şampiyonu olarak ülkemize bu mutluluğu yaşatırız."