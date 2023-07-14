Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraf sergisi açıldı.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin destekleriyle Yakutiye ilçesindeki medresede açılan "15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi"nde, darbe girişimi gecesinde Erzurum ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Sergi, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, şehit yakınları ve gazilerin kurdele kesimiyle açıldı.

Açılışın ardından Vali Memiş, sergiyi gezerek resim ve fotoğrafları inceledi.

Şehit ve gazilerin fotoğrafları ile öz geçmişlerinin yer aldığı sergi, 16 Temmuz'a kadar açık olacak.

Kentte etkinlikler kapsamında, Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde bir alışveriş merkezi fuaye alanında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları Geçmişten Geleceğe 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, sergi açılışının ardından alandaki resim ve fotoğrafları inceledi.