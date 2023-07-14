Çaykur Rizespor, Erzurum'daki ilk etap çalışmalarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk etap hazırlıklarının son gününde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.
İkinci etap kampına yine Erzurum'da 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Çaykur Rizespor, kentteki çalışmalarını 12 gün sürdürecek.