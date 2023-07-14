Erzurum'da Aziziye Belediyesine ikinci kez "Sıfır Atık Belgesi" verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Aziziye Belediyesine ikinci kez "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faruk Çelik, kurumlarında gerçekleştirilen törende, sıfır atık bilincinin belediyeler öncülüğünde yaygınlaşmasının önemli bir konu olduğunu belirtti.

Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan'ı tebrik eden Çelik, "Projenin halka ulaşmasında ve uygulamasında belediyelerimize önemli görevler düşmektedir. Bu yönde belediye sorumluluk alanı dahilinde sıfır atık sistemini kurarak, temel seviyeye sıfır atık belgesini almaya hak kazanılan Azize Belediyesini yürekten kutluyorum." dedi.

Başkan Orhan da almış oldukları bu belgeyle, sıfır atık yönetmeliğinin tamamını ilçe genelinde uygulayabilecek bir pozisyona sahip olacaklarını söyledi.

Atık Getirme Merkezleri ve ayrıştırma tesisleri ile projeye hizmet edeceklerini aktaran Orhan, “Sıfır atık hem ekonomik olarak çok ciddi bir katma değer sağlıyor hem de çevreye çok büyük bir katkısı var. Bizler aynı zamanda güneş enerjisinden de elektrik üreterek doğaya karbon salınımının az olarak verilmesine katkı sağlayan bir belediyeyiz. Tabii bununla birlikte yine enerjimizin bir kısmını farklı dallarda üretime de yönlendiriyoruz." diye konuştu.

İlçelerindeki termal potansiyelin önemini vurgulayan Orhan, "Orada yine jeotermal suyun enerjisiyle seracılık yaparak orada üretmiş olduğumuz domatesleri, ürünleri de aynı şekilde ekonomiye katma değer olarak sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde takip ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi de yine özellikle bizim kırsal mahallelerimizdeki atıklardan yani bir biyogaz tesisi kurup yine oradan bir enerji üretmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çelik, Belediye Başkanı Orhan'a "Sıfır Atık Belgesi"ni takdim etti.