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        Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sona erdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:30
        Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sona erdi

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Erzurum'daki kamp programını tamamladı.

        Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 Temmuz Salı günü başladığı kamp çalışmalarını sabah yaptığı idmanla noktaladı.

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenileme çalışması yapan futbolcular, daha sonra kentten ayrıldı.

        Yılport Samsunporlu futbolcular, yeni sezon hazırlıklarına 18 Temmuz Salı gününden itibaren Bolu'da devam edecek.

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