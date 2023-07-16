Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Vali Okay Memiş, etkinlikte, Türk milletinin zulme rıza göstermeyen, hür yaşamaya aşık bir yapıya sahip olduğunu, bunu tarihin her döneminde bedeller ödeyerek ortaya koyduğunu söyledi.

Milletin tarihte olduğu gibi bugün de aynı duygu ile hareket ettiğini belirten Memiş, "Demek ki 1071'de adım attığımız, yurt tuttuğumuz Anadolu topraklarında yüzyıllardır süren hikayemizin içeriği aslında hiç değişmemiş. Haçlılar ana yurttan bizi atıp varlığımıza son vermek için hep çelik zırhla üstümüze gelmiş, biz ise her türlü zorluğa karşı demir çemberi kırıp parçalamışız tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. O gece de umutlarımıza, hayallerimize, müstakil yaşama irademize ve özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Biz mukaddesat uğrunda ve darbecilere karşı koymak üzere elde bayrak hep birlikte yollara döküldük. İman dolu göğsümüzü cuntacı teröristlere siper ettik ve 251 can verdik ama töremizi çiğnetmedik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 15 Temmuz günü insanların canlarını ortaya koyduğunu belirterek, "Dinimiz, ezanımız, vatanımız için şehit olduk. 251 evladımız şehit verdik 2 binin üzerinde gazimiz oldu ama güzel vatanımız işgal edilmedi. 15 Temmuz şehitlerimizi namusumuz gazilerimiz ise daima onur kaynağımız bileceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ve protokol üyeleri şehit yakınları ve gazilere plaket takdim etti.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Selami Altınok, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da valilik önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Bülent Şimşek, etkinlikte, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tüm değerleri için mücadelede sınır tanımadığını ve imkansızlıkların mümkün olabileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi gecesi milletin tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olduğunu ve iradesini darbecilere çiğnetmediğini belirten Şimşek, "15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımız, hukuk devletinin hak ve özgürlüklerinin zaferine destek olmuşlardır." dedi.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün dua etmesiyle devam eden programda, dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik binası bahçesinde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda, şehitler için Paşalar Camisi imamı Nurettin Deniz tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Şevket Dilmaç dua etti.

Şiir dinletisi ve belgesel gösteriminin yapıldığı programda, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular getirdikleri sancağı Vali Özkan'a takdim etti.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de kaymakamlıkça organize edilen etkinlikte katılımcılar 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisini izledi.

- Ardahan

Ardahan'da Türk bayraklarıyla tarihi Kongre Binası önünde toplanan vatandaşlar, Kongre Caddesi'nden Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.

Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Vali Hüseyin Öner, 15 Temmuz'da "Türkiye Yüzyılı" kahramanlarını anmak için toplandıklarını söyledi.

Anma kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlik, şiir ve ilahi okunması ile video gösterileriyle devam etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars'ta, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temalı araç kortejiyle başlayan programda, Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Polisevi önünde düzenlenen program İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, etkinlikte, milli irade ve Türkiye aşkıyla, demokrasi zaferinin 7'inci yıldönümünde hep birlikte meydanlarda olduklarını söyledi.

15 Temmuz'un, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferi olduğunu dile getiren Öksüz, "Milletimiz dünyada eşi görülmemiş bir cesaret ile tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarıyla Fetullahçı Terör Örgütüne karşı büyük bir demokrasi zaferine imza atmış ve Türkiye'nin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir."dedi.

İlde başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildikten sonra ilahi dinletileri okundu daha sonra dualar okundu.

Sarıkamış ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Katılımcılar, daha sonra Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde tekbir getirerek yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Akkaya ilçesinde de Kaymakam Selçuk Köksal'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler şiirler okudu, sinevizyon gösterisi yapıldı.

Kağızman ilçesinde ise İstiklal Meydanı'nda program düzenlendi.

- Iğdır

Iğdır'da Atatürk caddesi üzerinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

15 Temmuz temalı koşu yarışmasında başarılı olan sporculara ödül verildi, 15 Temmuz içerikli ve şehit Bülent Aydın ile Şehit Bülent Yurtseven'i anlatan slayt gösterileri izlendi.

Asker, polis ve öğretmenlerden oluşan ekip tarafından oratoryo gösterisi yapıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinlikte, "Aziz Türk milleti, tıpkı Çanakkale’de, Milli Mücadele'de, Kıbrıs’ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine 7’den 70’e tüm fertleriyle 15 Temmuz gecesi de tek yürek ve tek yumruk olmuştur." dedi.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ise "Türk milleti tarihinin her döneminde hem içeriden hem dışarıdan hain odakların hedefinde olmuştur. Türkiye’nin benzer ihanetlere uğramaması için tüm terör örgütlerine, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. Rabbim bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Program, öğretmenler tarafından verilen Türk Halk Müziği konseriyle devam etti.

- Erzincan

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Programda, sancak koşusuna katılan sporcular, Türk bayrağını Vali Mehmet Makas'a teslim etti.

Vali Makas, etkinlikte, bundan 7 yıl önce vatana, bayrağa, ezana yapılan saldırıyı unutmamak unutturmamak adına bir arada olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimine "dur" dediğini aktaran Makas, "Emperyalist güçlere 'One minute' ve 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Bütün sıkıntı ve darbe girişimi bu iki cümlede yatıyor. Dünyada hakkın ve adaletin temsilcisi olan bu milletin ayağa kalkmasını birileri istemiyor." diye konuştu.

15 temmuz gecesi bu milletin generali değil bir neferi olduğu için kendini şanslı hissettiğini vurgulayan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de "3. Ordu komutanı olarak Erzincan'a hizmet vermekten ben ve silah arkadaşlarımın gurur duyduğunu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da vatanı için demokrasi mücadelesinde şehit düşmüş tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise bu bayrak ve toprak için 15 Temmuz'da şehit olanları rahmet, saygı, sevgi ve şükranla andığını belirterek, "Bu, Cumhuriyet'e ve demokrasiye yapılan bir olaydır. Bütün siyasi partilere yapılan bir olaydır." dedi.

Şiirlerin okunması, 3. Ordu Komutanlığı bando takımı ve Erzincan Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.