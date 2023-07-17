Erzurum'da böcek ve zararlı canlılara yönelik ilaçlama yapılıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince böcek gibi zararlı canlılarla yönelik kent genelinde ilaçlama çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesince başlatılan ilaçlama çalışmaları, kent genelinde 5 mobil ekip tarafından yürütülüyor.

Belediyeye bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, böcek ve zararlı canlılarla yönelik kent genelinde ilaçlama çalışması yapıyor.

Haşerelerle mücadelede özellikle yumurta ve pupa dönemlerinde söz konusu çalışmayı artıran ekipler, akarsu, dere yatağı gibi sulak bölgeleri de ilaçlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "İlaçlama ile zararlı popülasyonun önüne geçiyor, aynı zamanda hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyoruz. Haşerelerle özellikle larva döneminde mücadele ediyor, böylelikle zararlı canlıların çoğalmasını da engellemiş oluyoruz. Havaların ısınmasıyla yoğunlaştırılan çalışmada tabiattaki diğer zararsız canlılara yönelikte koruyucu önlemler alınıyor." ifadelerini kullandı.