Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 10'a 10 oyun, taktik ve çift kale maç çalışmalarıyla tamamladı.
Konyaspor, yarın saat 17.00'da kamp yaptığı merkezde Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.