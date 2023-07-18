Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan Muslera ve A Milli Takım açıklaması:

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Galatarasay'dan transferi kaleci Okan Kocuk, eski takım arkadaşı Fernando Muslera ile rekabet etmenin zor olduğunu, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koyarak tekrar A Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Galatasaray'dan transfer ettiği 27 yaşındaki file bekçisi Okan, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla ikinci etap çalışmalarını tamamladı.

Tecrübeli kaleci Okan Kocuk, AA muhabirine, Galatasaray'da oynadığı dönemde Muslera ile rekabeti ve kariyeriyle ilgili hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takıma genç yaşta gittiğini ve kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Okan, oradaki antrenörlerin bunda büyük katkısı olduğunu anlattı.

- "Muslera ile çalışmam gerçekten çok büyük bir şans"

Okan, kaleci Muslera ile aynı takımda yer alırken kendisine çok az fırsat geldiğini ifade ederek, "Muslera ile çalışmam gerçekten çok büyük bir şans çünkü çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Ülkemize Taffarel'den sonra gelmiş en iyi yabancı kaleci diyebilirim. Onunla çalışmak benim için çok mutluluk verici ve heyecanlıydı. Geçirdiğim her an değerliydi. Öyle bir kaleciyle rekabet ediyorsanız tabii ki çok az şans geliyor." diye konuştu.

Muslera'nın uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet ettiğini anımsatan Okan, "Hala devam ediyor ve bir sürü kupa kazandı. Bunları başarmak tabii ki kolay değil. Çok çalışkan biri ve ona gerçekten saygı duyuyorum. Orada geçirdiğim 3 yıl, kaliteli oyuncularla ve hocalarla çalışmak benim için çok değerliydi. Geçirdiğim güzel günler anı olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık Samsunspor forması altında başarılara koşmak istiyorum"

Yeni sezonda Samsunspor için mücadele edeceğini anlatan Okan, şöyle konuştu:

"Artık Samsunspor forması altında başarılara koşmak istiyorum, onun için buraya geldim. Rekabetten korkmuyorum ve rekabet edeceğim. Kim iyi ise o oynayacak ve elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışacağım. Buradaki hedeflerim yüksek. Çok iyi performans sergileyip tekrar A Milli Takım'a seçilmek istiyorum. Bursaspor ve İstanbulspor'da oynarken A Milli Takım'a gitmiştim. Giresun'da iyi performans sergiledim, beklentim vardı milli takımdan aramışlardı ama o şans gelmedi. Şimdi Samsunspor, bu forma altında milli takıma oyuncu niye tekrar kazandırmasın? Ben de bunu hedefliyorum ve inşallah ben ve takım başarılı olursa milli takıma tekrar seçileceğimi düşünüyorum."

Türkiye'nin önemli kalecileri arasında yer almak için çalıştığını anlatan Okan, Türk futbol tarihine iz bırakmak için her gün antrenman yapmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'deki en önemli kalecilerden bir tanesi olmaya çalışıyorum. Türk futbol tarihine iz bırakırsam ne mutlu bana. Galatasaray camiası kaleyi uzun yıllar hep yabancı kalecilere teslim etti ve gerçekten çok iyi, kaliteli kalecilerle oynadı. Onlardan sonra şans bulmak daha da zorlaştı çünkü Muslera'nın yerine kaleye geçtiğinizde oynamak daha da zorlaşıyor. İnşallah onlar gibi önemli oyuncular olabiliriz."​​​​​ diyerek sözlerini tamamladı.