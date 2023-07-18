Çaykur Rizespor, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.
İlk etap çalışmaların ardından 3 gün izin yapan mavi-yeşilli ekip, tekrar Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi.
Sabah ilk antrenmanına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas oyunu, çift kale maç ve koşu ile çalışmasını tamamladı.
Mavi-yeşilli ekip, akşam saatlerinde kaldıkları otelin fitness salonundaki çalışmayla günü tamamlayacak.