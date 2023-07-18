Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, 6 Temmuz'da kulüp tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını noktaladı.
Hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Erzurumspor FK, Azerbaycan takımlarından Sebail FC ile bir hazırlık maçı yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, aynı merkezde ikinci etap çalışmalarına 20 Temmuz'da başlayacak ve 4 hazırlık maçı oynayacak.