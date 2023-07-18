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        Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:09
        Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

        ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, 6 Temmuz'da kulüp tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını noktaladı.

        Hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Erzurumspor FK, Azerbaycan takımlarından Sebail FC ile bir hazırlık maçı yaptı.

        Mavi-beyazlı ekip, aynı merkezde ikinci etap çalışmalarına 20 Temmuz'da başlayacak ve 4 hazırlık maçı oynayacak.

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