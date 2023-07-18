Antalyaspor'un 2. etap Erzurum kampı başladı
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı başladı.
Kamp çalışmaları için Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başladı.
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.