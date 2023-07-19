Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:18
        Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, kentte uygulamalarına devam ediyor.

        Rabiana Mahallesi Kümbet Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durdukları bir araç içerisinde, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık, çocuğun kaçırılması, hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı bulunan Kasım T, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ağırlıklı 3 suç kaydı bulunan Murat A. ile yağma, hırsızlık ve tehdit ağırlıklı 7 suç kaydı bulunan İlmihan H'yi tespit etti.

        Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada, 859 paket kaçak sigara, ruhsatsız silah ve 12 mermi ele geçirildi.

        Şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çamaşırhanelerde kuyruk çilesine son verecek proje
        Çamaşırhanelerde kuyruk çilesine son verecek proje
        SMA´lı Eymen´in yardım kumbarasını çaldı, 5 bin TL bağış yapınca fırıncı şikayetini geri çekti
        SMA´lı Eymen´in yardım kumbarasını çaldı, 5 bin TL bağış yapınca fırıncı şikayetini geri çekti
        Uzun havalar kayıt altına alınıyor
        Uzun havalar kayıt altına alınıyor
        Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor
        Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor
        Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede (2)
        Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede (2)
        Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede
        Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede