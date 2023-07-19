Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, kentte uygulamalarına devam ediyor.

Rabiana Mahallesi Kümbet Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durdukları bir araç içerisinde, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık, çocuğun kaçırılması, hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı bulunan Kasım T, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ağırlıklı 3 suç kaydı bulunan Murat A. ile yağma, hırsızlık ve tehdit ağırlıklı 7 suç kaydı bulunan İlmihan H'yi tespit etti.

Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada, 859 paket kaçak sigara, ruhsatsız silah ve 12 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.