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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:18
        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

        Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.

        Sabah saatlerinde idmana çıkan turuncu-yeşilli oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Yenileme ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Alanyaspor, yarın kamp yaptığı merkezde Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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