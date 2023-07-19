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        Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 6 bin 371 öğrenci yaz okuluna başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:46
        Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 6 bin 371 öğrenci yaz okuluna başladı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da 6 bin 371 öğrencinin, Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt yaptırarak derslerine başladığı bildirildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ön lisans ve lisans programları için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları tamamlandı.

        Yerli ve yabancı 6 bin 371 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz okulu, 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz aylarında da üniversite kampüsünde canlılığın devam ettiğini belirtti.

        Atatürk Üniversitesinin öğrenciler için önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

        "155 üniversite ile yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizde buluşuyor olması, kültürel kaynaşma açısından önem arz ediyor. Hem Erzurum’un tanıtımı hem de farklı şehir ve ülkelerin kültürlerini, örf ve adetlerini tanıma açısından yaz okulu önemli etkinlikler arasında yer alıyor. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin, üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz döneminde de faydalanmaları ve bu imkanları en etkin şekilde kullanmaları amacıyla başlattığımız yaz okulu programında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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