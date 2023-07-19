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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:25
        Futbol: Hazırlık maçı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Sabail ile karşılaştı.

        Kırmızı beyazlılar, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın 7. dakikasında Clinton N'jie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise Sabail durumu eşitledi.

        Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Demir Grup Sivasspor ile Sabail sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

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