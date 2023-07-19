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        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 22:08
        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı.

        Dün Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuları ise ısınma-çabukluk ve topla yapılan çalışma ile başlayan antrenmanı; kondisyona dayalı 3’e 3 topla oyun ve çift kale maçla tamamladı.

        Kampa katılan takımın kaptanı Ibrahim Sehic, bugünkü antrenmanda yer aldı.

        Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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