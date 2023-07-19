Antalyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kamp çalışmaları için Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, taktiksel ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Antalyaspor kamp yaptığı merkezde yarın Corendon Alanyaspor, 24 Temmuz Pazartesi Çaykur Rizespor ve 29 Temmuz Cumartesi Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçları yapacak.