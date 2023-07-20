Konyaspor'da Erzurum kampı devam ediyor

ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürüyor.

İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde sabah yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas, gruplar halinde taktik, çift kale maç ve kondisyon çalışması yaptı.

İç Anadolu ekibi akşam yapacağı taktik çalışmalarıyla günü tamamlayacak.

Konyaspor, yarın ise yarın saat 17.00'da kamp yaptığı merkezde Azerbaycan takımlarından Sabail FC ile hazırlık maçı yapacak.