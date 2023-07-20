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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:00
        Futbol: Hazırlık maçı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kamptaki hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

        İki Akdeniz ekibinin kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakasının ilk yarısı, golsüz eşitlikle bitti.

        Alanyaspor'un 46. dakikada Oğuz Aydın ile attığı gole karşılık, Antalyaspor Güray Vural'ın 48. dakikada atığı golle durumu 1-1'e getirdi.

        Antalyaspor Erdal Rakip'in 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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