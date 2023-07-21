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        Hayvancılık için Erzurum'u tercih eden göçerler 300 çadır kurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:43
        Hayvancılık için Erzurum'u tercih eden göçerler 300 çadır kurdu

        ERZURUM (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip Erzurum'un 3 bin rakımlı Dumlu Dağı bölgesinde 300 çadır kuran göçerler, hayvancılık faaliyetlerine başladı.

        Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ine sahip Erzurum, farklı bölgelerden gelen göçer ailelere ev sahipliği yapıyor.

        Vali Okay Memiş, 300 çadırın kurulduğu yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Dumlu Dağı bölgesindeki göçerleri ziyaret etti.

        Ülkenin farklı bölgelerinden gelen ve 20 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu merada göçerlerle sohbet eden Memiş, çocuklara oyuncak dağıttı.

        Memiş, burada yaptığı açıklamada, Erzurum'un mera bakımından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu nedenle göçerlerin kenti tercih ettiğini belirtti.

        Türkiye'nin tanınan tulum peynirlerinin Erzurum'daki göçerlerin ürettiği sütten yapıldığını ifade eden Memiş, "Yaklaşık 100 yıldır burada göçerlik yapan kardeşlerimiz var. Burada üretilen süt ürünlerinden yapılan tulum peynirini tüm Türkiye tanıyor ve böyle de bir katma değeri var." ifadelerini kullandı.

        Memiş, Erzurum'un hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyeli olduğunu ve bulundukları bölgenin Fırat, Çoruh ve Aras havzalarına can verdiğini aktardı.

        Bölgede uçsuz bucaksız meraların bulunduğunu anlatan Memiş, "Erzurum, uzmanların 'meralarda beslenen hayvanların etinden, sütünden beslenin' diye bahsettiği yer. Çünkü Türkiye'de merası en fazla olan il burası." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın eşlik ettiği ziyaret sonunda Memiş, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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