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        Hilalkent Kültür Evi ve Taziye Evi ile muhtarlık binasının açılışı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:44
        Hilalkent Kültür Evi ve Taziye Evi ile muhtarlık binasının açılışı yapıldı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde, kültür evi, taziye evi ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarlık Binası'nın açılışı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, "En hayırlınız insanlara en çok faydası dokunandır" ilkesiyle çalıştıklarını belirterek, "Emeği geçen başta Yakutiye Belediye Başkanımız, kıymetli çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz ki durmak yok, hizmete devam. Her gün yeni yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Konağın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise vatandaşların ortak kullanacağı alanlar ve ilçenin birçok noktasında sosyal tesisler yaptıklarını anlattı.

        Bu tarz sembolik yapıların, vatandaşların bir araya gelmesine vesile olduğuna işaret eden Uçar, "Vatandaşlarımız bize hangi alanda ihtiyaç duyuyorsa, biz bu alanda onların hizmetine koşmak ve ulaşmak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bizler bunu seve seve yapıyoruz. Çünkü biz halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilen ve inanan bir kültürden geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da konağın bölgeye ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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