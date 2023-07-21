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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:14
        Futbol: Hazırlık maçı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kamptaki hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Sabail FC'ye 2-0 mağlup oldu.

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabail FC ile karşılaştı.

        Azerbaycan ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 31. dakikada David Gomis ve 40. dakikada Pedro Nuno'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

        Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Sabail FC, Konyaspor'u 2-0 yendi.

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