Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:38
        Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampın son gününde çift antrenman yaptı.

        Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma, yenilenme ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Akşam yaptığı antrenman ardından kentten ayrılan turuncu-yeşilli ekip, sezon hazırlıklarına 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Erzurum Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin millet hakimiyetine dayalı devlet olacağı vurgulandı
        Erzurum Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin millet hakimiyetine dayalı devlet olacağı vurgulandı
        Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor, Erzurum kampına devam ediyor
        Çaykur Rizespor, Erzurum kampına devam ediyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Antalyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
        Antalyaspor'un Erzurum kampı sürüyor