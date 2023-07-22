Konyaspor, Erzurum'daki hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
İç Anadolu ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampının son gününde tek antrenman yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idmanda ısınma, koşu, ve taktik çalışması yaparak Erzurum'daki kamp programını tamamladı.
Kentten ayrılan Konyaspor, bu süre zarfında 15 antrenman yaparken, 3 de hazırlık maçı oynadı.
Hazırlık maçlarında Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Konyaspor; Corendon Alanyaspor'a 3-1 ve Azerbaycan takımlarından Sabail'e ise 2-0 mağlup oldu.
Yeşil-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından 25 Temmuz Salı günü hazırlıklarına Konya'da devam edecek.