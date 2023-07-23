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        Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:39
        Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu uygulama noktasında İran'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

        Yapılan üst aramalarında Morteza Cheshm B.'nin meyve suyu kutusuna gizlediği 36 kapsül halinde 245,43 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Şüphelinin uyuşturucu yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, Morteza Cheshm B.'yi, hastaneye götürerek iç beden muayenesi yaptırdı.

        Yapılan muayenede, şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 27 kapsül halinde 192,69 gram afyon sakızı tespit edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Morteza Cheshm B. tutuklandı.

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